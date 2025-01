Mense Ruiter & Van Rossum Orgelmakers is de nieuwe naam van het bedrijf. De bedrijfsvoering berust bij Sander Booij en Gerrit de Jong, tot voorkort eigenaar van respectievelijk Mense Ruiter Orgelmakers en Van Rossum Orgelbouw.

Booij en De Jong gingen in november 2022 al een intensieve samenwerking aan, vertelt Booij. „We waren elkaar tegengekomen bij onder andere vergaderingen van de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland. Het klikte goed tussen ons en we besloten met elkaar samen te gaan werken. Dit beviel zo goed dat we de bedrijven nu samenvoegen. Dat bespaart kosten en doordat je wat groter bent wordt het iets makkelijker om klussen aan te nemen.”

De twee vullen elkaar goed aan, ervaart Booij. „Gerrit is meer van de technische aspecten, het tekenwerk, de bedrijfsvoering en de cijfers, terwijl ik mij voornamelijk op het artistieke aspect en het contact met de klanten richt.” Bij het bedrijf werken zes full-timers en twee oproepkrachten. Het heeft vestigingen in het Groningse Ten Post en in Wijk en Aalburg in Noord-Brabant. „Daarmee bestrijken we heel Nederland.” De voormalige werkplaats in Langbroek, uit de tijd dat Booij nog zelfstandig orgelmaker was, fungeert tegenwoordig als opslagplaats. De vorige eigenaren van beide orgelmakerijen, Dolf Tamminga en Hans van Rossum, blijven op de achtergrond betrokken bij Mense Ruiter & Van Rossum Orgelbouw. „Beiden hebben enorm veel kennis en daar maken we graag gebruik van.”

Eerder werkte Booij ook samen met orgelbouwer Martin Butter. Die samenwerking staat inmiddels op een wat lager pitje, maar is zeker geen verleden tijd. „Martin vindt het heerlijk om zijn eigen dingen te kunnen doen. Als hij een wat grotere klus heeft, klopt hij bij ons aan. Wij weten hem te vinden voor stem- en restauratiewerk en we vragen advies aan elkaar.”

De orderportefeuille van Mense Ruiter & Van Rossum Orgelbouw is volgens Booij goed gevuld. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw orgel voor de Koepelkerk in Renswoude. Dit instrument telt 21 stemmen, waarbij zeven registers van oudere datum zijn. De ingebruikname van het orgel vindt op 11 april plaats.

Het samengaan van de orgelmakerijen past in een trend. Recent fuseerden Elbertse en Van Vulpen (2023) en Bakker & Timmenga en Reil (2023). In 2022 stopte Slooff Orgelbouw de eigen activiteiten en verhuisden de werknemers naar Flentrop Orgelbouw. Ook in eerder jaren was sprake van overnames. Dit gebeurde onder andere met Leeflang door Reil (1995) en in 1998 werd Gebr. Vermeulen een dochteronderneming van Flentrop.

