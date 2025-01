„Er worden helemaal geen politieke toespraken gegeven”, zei directeur Piotr Cywiński van Museum Auschwitz-Birkenau tegen de krant. „We willen ons focussen op de laatste overlevenden die nog onder ons zijn. En hun verhalen, hun pijn, hun trauma en hun manier om ons lastige morele verplichtingen mee te geven voor het heden.”

Bij de plechtigheden worden wel wereldleiders verwacht. De Poolse regering heeft duidelijk gemaakt dat Israëlische leiders, zoals premier Benjamin Netanyahu, naar de herdenking kunnen zonder opgepakt te worden.

Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft een arrestatiebevel tegen Netanyahu uitgevaardigd vanwege de oorlog in Gaza. Cywiński noemt de discussie over zijn komst een „provocatie van de media” en zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Netanyahu ooit plannen had om naar de herdenking te gaan. Hij verwacht wel een Israëlische delegatie.

De herdenking van de bevrijding van het beruchte concentratiekamp staat gepland voor 27 januari. Het naziregime vermoordde tijdens de Tweede Wereldoorlog miljoenen Joden in kampen als Auschwitz.

Hoewel het kamp in 1945 is bevrijd door het Rode Leger, zou Rusland dit keer niet zijn uitgenodigd. Cywiński zegt tegen de krant dat „een land dat de waarde van vrijheid niet begrijpt ook niets te zoeken heeft op een ceremonie die draait om de bevrijding”.