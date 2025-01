Portretten van CGK-predikanten

Zo beschreef hij onder andere de geschiedenis van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) te Meerkerk en heeft hij het leven van verschillende bekende voorgangers voor het voetlicht gebracht, zoals in de bundels ”Een wolk van getuigen” en ”De minste der broederen”. Een bijzondere gave heeft hij om zulke personen te beschrijven, zoals ze waren in hun leven en vooral in de prediking.

Nu is er een nieuwe bundel levensbeschrijvingen verschenen. Onder de titel ”Getuigen van Christus” vinden we eerst een portret van de bekende prof. J.J. van der Schuit. Dan volgen twee zendelingen van het eerste uur: ds. A. Bikker en ds. M. Geleijnse. Verder portretten van ds. G. Blom, ds. G. Hamstra, ds. D.J. Klein Onstenk en ds. P. Beekhuis.

Van alle predikanten zijn enkele overdenkingen opgenomen, waarin iets naar voren komt van de manier waarop zij het Woord van God brachten. Voor oudere lezers die deze predikanten nog hebben horen preken, zal er veel herkenning zijn. Ze horen hen de dingen weer op hun bijzondere manier zeggen. Voor jongere lezers uiterst leerzaam om te lezen hoe deze voorgangers dingen aan de orde stelden.

Rake uitspraken

Zo werd ik getroffen door enkele rake uitspraken van prof. Van der Schuit, die ik als kind nog wel heb horen preken. „Er zouden geen roerselen der ziel zijn, indien er niet waren roerselen Gods.” En: „Heb je God weleens mogen ontmoeten? Dan zeg ik: Dat is een goede vraag. Maar je moet ook eens vragen: Heb je God wel eens gemist? Heb je wel eens pijn aan God gehad? Als je dat nooit gehad hebt, dan mag u zich wel afvragen of u Hem ooit kende.” Ook wordt een passage aangehaald uit een van zijn boeken over het gevaar van volle avondmaalstafels en van lege avondmaalstafels.

De twee eerste zendelingen in Mamasa in Indonesië waren afkomstig uit twee van de oudste gemeenten in de CGK: ds. A. Bikker uit Noordeloos en ds. M. Geleijnse uit Zierikzee. Twee gemeenten die niet meegingen met de vereniging van 1892. Interessant om te lezen hoe de zendelingen in die tijd hun werk moesten doen.

Ten slotte nog een citaat van ds. P. Beekhuis: „Het valt te vrezen, dat het vandaag ontbreekt aan binnenkamers. Vandaar de onrust en de gejaagdheid, ondanks de lange vakanties en al die vrije dagen. Wat is er veel geesteloosheid. In de binnenkamer wordt dat beleden.” De verleiding is groot om nog meer uit de bundel te citeren, maar ik zou zeggen: Lees het zelf.

Getuigen van Christus. Portretten van christelijke gereformeerde predikanten, ds. H. van der Ham; uitg. De Banier; 187 blz.; € 19,95