De Iraniër Mohammed Abedini (38) werd in december opgepakt op verzoek van de Verenigde Staten. Hij werd ervan beschuldigd sancties tegen Teheran te hebben geschonden door dronetechnologie te leveren aan het Iraanse leger. Die geleverde onderdelen zouden later zijn gebruikt bij een droneaanval in Jordanië, waarbij drie Amerikaanse militairen omkwamen.

Iran zegt dat de Italiaanse en de Iraanse autoriteiten nu hebben overlegd en dat „het probleem is verholpen”. De Italiaanse minister van Justitie zei enkele uren eerder al dat het arrestatiebevel werd ingetrokken.

Afgelopen woensdag liet Iran de Italiaanse journalist Cecilia Sala vrij. Volgens het regime in Teheran is er geen verband tussen de twee vrijlatingen.