Grote protesten in Roemenië tegen nieuwe presidentsverkiezingen

In november won Georgescu verrassend de eerste ronde. Hij zou het in de tweede ronde opnemen tegen de liberale en pro-Europese Elena Lasconi, maar twee dagen voor de stembusgang besloot het hooggerechtshof dat de hele verkiezing over moest. De nieuwe presidentsverkiezingen worden nu in mei gehouden.

De 62-jarige Georgescu heeft meerdere rechtszaken lopen tegen de annulering, waaronder ook een bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Vrijdag hebben zijn advocaten ook officieel de annulering door het hooggerechtshof aangevochten.