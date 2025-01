Afvoerverbod om kalveren uit Duitse deelstaat met MKZ-besmetting

De indirect geïmporteerde kalveren staan op ruim 125 bedrijven verspreid over Nederland, meldt de bewindsvrouw.

Het afvoerverbod houdt in dat er geen dieren van het bedrijf af vervoerd morgen worden. Naast deze maatregel geldt er per direct een bezoekersverbod voor vleeskalverbedrijven „om de kans op mogelijke verspreiding van MKZ-virus via materialen zo klein mogelijk te maken”. Alleen noodzakelijke bezoekers, zoals veeartsen, zijn onder voorwaarden toegestaan op deze bedrijven. Belangenorganisatie LTO Nederland meldt dat de Stichting Brancheorganisatie Kalversector eerder op zaterdag zelf al een afvoerverbod had afgekondigd.

Wiersma benadrukt in haar brief dat de maatregelen uit voorzorg worden genomen. „Er is op dit moment geen aanleiding of vermoeden dat sprake is van een verdachte situatie bij een bedrijf in Nederland.”

Toezichthouder NVWA blijft ondertussen bedrijven onderzoeken en probeert „potentieel risicovolle importen” in kaart te brengen, aldus Wiersma. Ook negatief geteste blauwtongmonsters van de afgelopen weken worden onderzocht op het MKZ-virus.