Dat meldt de Zweedse krant Dagen.

Het gaat om de kerk in Fliseryd, een dorpje in het zuidoosten van Zweden. De eerste donderdagse dienst van de kerk, die behoort tot de lutherse Kerk van Zweden, vond afgelopen week plaats. De keuze voor de donderdag is gemaakt omdat er op die dag ook al andere activiteiten plaatsvinden in de kerk van Fliseryd, zoals koorrepetities.

Om de kerkdienst naar een andere dag te kunnen verplaatsen, moest de parochie toestemming krijgen van het bisdom Växjö. Volgens het kerkelijk handboek behoort er namelijk een wekelijkse hoofddienst te zijn op de opstandingsdag van Christus, de zondag.

„Ik denk dat we de eerste gemeente zijn die deze dispensatie ontvangt”, zegt pastoor Magnus Johansson van de parochie Mönsterås-Fliseryd tegen Dagen. Volgens hem zouden ook andere kerken hun hoofddienst willen verplaatsen naar een andere dag.

Wie vanuit Fliseryd nog wel op zondag naar de kerk wil, kan met een kerkshuttle naar het nabijgelegen Mönsterås. Omdat daar op zondag diensten blijven plaatsvinden, ging het bisdom ook akkoord met de wijziging.

Volgens Johansson waren de middelen en mensen die nodig zijn om een zogeheten hoofddienst te beleggen niet langer verdedigbaar gezien het aantal bezoekers. Dat lag de laatste tijd in Fliseryd rond de vijftien.

De ontheffing die het bisdom Växjö verleende geldt in eerste instantie voor een jaar. Op belangrijke christelijke feestdagen zullen er in Fliseryd nog wel zondagse diensten zijn.