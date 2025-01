„We hebben de wens naar onafhankelijkheid, de wens om de baas te zijn in ons eigen huis. Dit is iets wat iedereen zou moeten respecteren”, zei Egede tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Deense premier Mette Frederiksen in Kopenhagen. „We willen geen Denen zijn. We willen geen Amerikanen zijn. We willen Groenlanders zijn.”

Frederiksen toonde begrip voor de onafhankelijkheidswens. Ze is het met Egede eens dat Groenlanders zelf de koers van hun land moeten bepalen. „Groenland behoort toe aan de Groenlanders, niemand anders”, zei de Deense premier.

Groenland beschikt over een grote mate van zelfbestuur, maar Denemarken gaat over het buitenlands beleid en defensie. Egede wil dat Denemarken Groenland meer invloed geeft op het buitenlands beleid. Frederiksen zei eerder deze week al dat Groenland meer invloed op dat beleid krijgt.

Egede vertelde tijdens de persconferentie dat Groenland in het verleden met de Verenigde Staten heeft samengewerkt en dat zal blijven doen. Denemarken en Groenland zijn volgens hem bereid de gesprekken met de Amerikanen op te voeren.

Egede zei ook dat hij geen contact heeft gehad met Donald Trump. De aanstaande Amerikaanse president wil Groenland bij de Verenigde Staten voegen. Groenland en Denemarken hebben daar afwijzend op gereageerd. „Groenland is van ons. We zijn niet te koop en zullen nooit te koop zijn”, verklaarde Egede vorige maand.