Von der Leyen lag in ziekenhuis, maar dat werd verzwegen

Het Duitse persbureau dpa meldde vrijdag dat Von der Leyen kort na de jaarwisseling zo ernstig ziek werd dat ze tijdelijk in het universiteitsziekenhuis in Hannover werd opgenomen. „Op geen enkel moment lag ze op de intensive care”, zegt een Commissiewoordvoerder tegen het ANP.

„Ze had dagelijks contact met haar team in de Commissie. Ze werkt nu vanuit huis, terwijl ze verder herstelt van die ernstige ziekte.” Op herhaalde vragen waarom niets gezegd is over de ziekenhuisopname, geeft de woordvoerder vooralsnog geen antwoord.

Deze week werd door de afwezigheid van Von der Leyen de wekelijkse vergadering van de Europese Commissie afgezegd. Ook werd de presentatie van een belangrijk onderdeel van haar economische strategie uitgesteld.

Maandag wordt bekeken of Von der Leyen fit genoeg is om weer aan het werk te gaan en de wekelijkse vergadering van haar Commissie voor te zitten. Als dat niet zo is, wordt ze vervangen door Teresa Ribera Rodríguez, de eerste vicepresident van de Europese Commissie, zei het hoofd woordvoering van de Commissie vrijdag.