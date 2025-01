Het gaat om twee verschillende groene vijfguldenbiljetten met een afbeelding van dichter Joost van den Vondel erop. De oudste stamt uit 1966, de tweede uit 1973. Ze leveren bij de centrale bank 2,27 euro per stuk op.

Het derde briefje betreft een ”geeltje”, een 25 guldenbiljet met de afbeelding van componist Jan Pieterszoon Sweelinck erop. Dat levert 11,34 euro op bij de centrale bank. Het biljet heeft zijn naam te danken aan een eerder briefje van 25 gulden uit 1861 dat geel van kleur was.

Andere guldenbiljetten kunnen er nog tot 1 januari 2032 worden verzilverd voor euro’s.

Hoewel het al 23 jaar geleden is dat de euro werd ingevoerd, liggen miljoenen guldens en guldenbiljetten nog steeds te verstoffen in koffers, spaarpotten en geheime bergplaatsen. Een deel daarvan is bewaard uit nostalgie. Ook verzamelaars zullen hun guldencollectie niet zomaar inleveren bij de DNB.

Nieuws in beeld 5-guldenbiljet met Vondel I. beeld DNB 5-guldenbiljet met Vondel II. beeld DNB 25-guldenbiljet met Jan Pietersz. Sweelinck, het geeltje genoemd. beeld DNB

Maar het overgrote deel is gewoon ‘vergeten’. De 34 miljoen niet ingeleverde guldenbiljetten hebben een totale waarde van 425 miljoen euro. De 12 miljoen Vondel- en Sweelinckbiljetten die nog in omloop zijn, zijn 54 miljoen euro waard. Ze zijn op 1 mei 1995 uit de circulatie genomen. DNB hanteert daarna een standaardperiode van dertig jaar waarin omwisselen mogelijk is. De overige guldenbiljetten zijn later uit de omloop gehaald en kunnen daarom nog tot 2032 worden ingewisseld.

DNB accepteert sinds 2007 al geen guldens meer, dus die kun je niet meer omwisselen.

Inlevertermijnen

Overigens zijn de inlevertermijnen voor oude biljetten en munten bij centrale banken in Europese landen verschillend. Zo is het in landen als Frankrijk, Griekenland en Italië al sinds 2012 niet meer mogelijk om oude biljetten in te leveren voor euro’s.

Europeanen hebben thuis nog voor miljarden aan contanten in oude valuta liggen die niet meer worden gebruikt. Drie jaar geleden berekende financieel persbureau Bloomberg dat er in totaal nog zo’n 8,5 miljard euro niet is ingewisseld.

Het grootste deel daarvan moet nog ergens in Duitsland rondzwerven. Onze buren zijn erg gehecht aan hun oude marken. Eind 2023 was er volgens de Duitse centrale Bundesbank nog voor 6,26 miljard euro aan marken niet ingeleverd. Contant geld is in Duitsland nog steeds populair en de Bundesbank heeft geen tijdslimiet gesteld voor het inwisselen van marken.