Nadat Rusland drie jaar geleden Oekraïne was binnengevallen, brachten de VS een vijftigtal medestanders bijeen om op gezette tijden militaire hulp voor Oekraïne in te zamelen en dat onderling af te stemmen. Maar het is de vraag of de bijeenkomsten op de Duitse legerbasis Ramstein op dezelfde voet doorgaan als over anderhalve week Trump is aangetreden. Hij wil liever vandaag dan morgen van de miljardenhulp af en zegt heel snel een einde aan de oorlog te willen afdwingen.

„Nederland en andere landen zetten erop in dit succesvolle format voort te zetten”, zegt Brekelmans in Ramstein tegen het ANP. De NAVO heeft een deel van de planning en coördinatie van de hulp al van de Amerikanen overgenomen om te voorkomen dat dat van de ene op de andere dag zou kunnen stilvallen. Maar Brekelmans ziet voorlopig niet gebeuren dat het bondgenootschap de rol van de VS helemaal zou kunnen overnemen. „Dan wordt het een NAVO-aangelegenheid”, stelt hij, en dat wil de alliantie nu juist voorkomen uit angst rechtstreeks tegenover Rusland te komen te staan.

De Oekraïense president schoof ditmaal ook aan bij het overleg in Ramstein en vroeg weer met klem om meer luchtverdediging en artilleriemunitie. Nederland heeft inmiddels bijna 1 miljard euro aan artilleriegranaten voor Oekraïne geregeld, zegt Brekelmans. De Oekraïners kampten lang met grote tekorten en moesten mede daardoor terrein prijsgeven. Europese landen leverden toegezegde munitie veel later dan beloofd en Amerikaanse steun stokte door interne weerstand.

In de laatste drie maanden van 2024 maakte Nederland in totaal voor 2 miljard euro aan militaire steun vrij, aldus Brekelmans. Een deel daarvan, bijvoorbeeld drones waaraan nog wordt gewerkt, kan Oekraïne de komende tijd tegemoetzien.

Nederland kan nauwelijks meer luchtverdedigingswapens missen, liet Defensie eerder weten. Maar het blijft Oekraïne wel helpen met de F-16’s, waarvoor het land bijvoorbeeld nog altijd extra reserve-onderdelen krijgt en training. „Daar zijn we heel druk mee”, aldus de minister. De gevechtsvliegtuigen moeten ook gaan helpen bij de luchtverdediging. Zo zouden ze Russische vliegtuigen van Oekraïne weg kunnen houden.