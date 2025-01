Trump heeft naast Meloni ook andere Europese politici uitgenodigd, onder wie de Hongaarse premier Viktor Orbán. In Frankrijk liet de partij van de uiterst rechtse Éric Zemmour weten dat hij de plechtigheid zal bijwonen. Hij is uitgenodigd met zijn partner, Europarlementariër Sarah Knafo. Voor zover bekend zijn er geen andere prominente Franse politici uitgenodigd voor de inauguratie. President Emmanuel Macron zou niet op de lijst met genodigden staan.

Andere uitgenodigde prominenten zijn de Argentijnse president Javier Milei, de Chinese leider Xi Jinping en oud-president Jair Bolsonaro van Brazilië. Trump breekt met traditie door buitenlandse leiders uit te nodigen. Landen sturen normaal gesproken diplomaten naar de beëdiging van een nieuwe Amerikaanse president in hoofdstad Washington.

Ook huidig president Joe Biden wordt verwacht bij de beëdiging van zijn opvolger. Trump sloeg vier jaar geleden zelf de inauguratie van Biden over. Hij hield toen zonder bewijs vol dat hij de presidentsverkiezingen door fraude had verloren.

De 78-jarige Trump legt op 20 januari de ambtseed af voor het Capitool. Daarna geeft hij een speech. Rond die plechtigheid worden ook allerlei evenementen gehouden. Het comité dat gaat over de activiteiten, heeft volgens de krant The New York Times een record gebroken door ongeveer 170 miljoen dollar (165 miljoen euro) aan donaties op te halen. Vermogende geldschieters kregen in sommige gevallen te horen dat ze waarschijnlijk geen vip-kaartjes krijgen of op een wachtlijst komen omdat evenementen zijn volgeboekt.