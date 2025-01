Volgens het Noorse agentschap voor de winning van olie en gas op zee werd vorig jaar in totaal 124 miljard kubieke meter aardgas verkocht door Noorse bedrijven. Dat gas wordt opgepompt uit velden in de Noorse Zee, de Noordzee en de Barentszzee en wordt dan via pijpleidingen naar Europa getransporteerd.

„Sinds het transport van Russisch gas via Oekraïne aan het einde van het jaar is gestopt, is gas uit Noorwegen nog belangrijker geworden”, zegt directeur-generaal Torgeir Stordal van het Norwegian Offshore Directorate.

Het agentschap meldde verder dat er dit jaar ongeveer veertig nieuwe exploratieputten worden aangeboord om naar gas en olie te zoeken, wat vrijwel gelijk zal zijn aan vorig jaar. De helft daarvan is in de Noordzee en de rest in de Noorse Zee en Barentszzee. Noorwegen wil zo voorkomen dat de productie gaat dalen omdat bestaande velden uitgeput raken.