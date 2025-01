Overleden

Ds. C.J. Kraai (PKN)

Op 27 december is ds. C.J. Kraai uit Wageningen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), overleden. Cornelis Jan Kraai werd geboren op 17 november 1939 in Hilversum. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1971 hervormd predikant in Nieuw- en St.-Joosland (vanaf 1976 gecombineerd met Ritthem). Daarna stond hij in Drunen-Vlijmen-Engelen (1978) en in Hall en Voorstonden (1990). Na zijn emeritaat in 2004 was hij hulppredikant in Bergeijk (2005-2009) en in Arnhem (2010-2011).

Jubileum

Ds. J. van Dijk (PKN)

Ds. J. van Dijk, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), stond op 9 januari 25 jaar in het ambt. Na een loopbaan in de technische sector werd hij in januari 2000 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Herwijnen. In 2008 werd hij interim-predikant binnen de PKN. Ds. Van Dijk ging in 2013 met emeritaat. De predikant woont in Zeist.

Ds. W.P. de Groot (CGK)

Ds. W.P. de Groot, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat vrijdag vijftig jaar in het ambt. Ds. De Groot, in 1947 in Gouda geboren, werd na zijn theologische studie in 1975 in de christelijke gereformeerde kerk te Midwolda in het ambt bevestigd. Daarna diende hij de gemeenten van ’s-Gravenhage-Centrum (1982), ’s Gravenmoer (1998) en Rotterdam-Zuid (2002). In 2012 ging hij met emeritaat. Ds. De Groot was lid van diverse deputaatschappen, zoals kerk en bedrijfsleven, buitenlandse zending, en Israël. Van 1996 tot 2002 gaf hij aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) de vakken evangelistiek en apologetiek.