Van Weel: NS mag evangeliserende activiteiten op stations verbieden

Dat schrijft justitieminister David van Weel (VVD) in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie.

De bewindsman benadrukt dat de huisregels een wettelijke basis hebben en noemt daarbij concreet de Wet Personenvervoer 2000. Die verbiedt gedragingen die de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang kunnen verstoren en stelt het opvolgen van aanwijzingen van de NS verplicht.

De NS is dan ook bevoegd bij ordeverstoringen in actie te komen, stelt Van Weel. Hij voegt daaraan toe dat de vervoerder dat bij elk incident „op gelijke wijze” doet.

De ChristenUnie vroeg Van Weel te reageren op het ingrijpen van de NS op 31 oktober in het stationsgebouw van Maastricht. De Antilliaanse evangelist John Paul Clarinda beëindigde daar een aanbiddingsbijeenkomst die hij eerder die dag met studenten in het centrum van Maastricht had georganiseerd, door het zingen van liederen bij de stationspiano. Daarop schakelde de NS-beveiliging de politie in.

De gebeurtenis werd vervolgens naar buiten gebracht door evangelist Wim Hoddenbagh van stichting Present. Die schreef op zijn Facebookpagina verontwaardigd: „Plotseling arriveerden drie politieauto’s en binnen een paar minuten werd John Paul omringd door zes agenten (plus de beveiliger met een hond). Richting hem ontstond een benauwende sfeer, terwijl zijn vrouw en dochtertje erbij waren. Hij werd losgemaakt van de groep, voor een muur gezet en gefouilleerd.”

In zijn Facebookpost richtte Hoddenbagh zich tot de politie met de woorden: „Zes agenten en een beveiliger met hond is echt niet nodig om christenen aan te spreken op hun enthousiasme. Een sommatie is voldoende: we zijn altijd begripvol, vriendelijk en zegenend.” In diezelfde post onderkent Hoddenbagh overigens ook dat stations geen openbare gebieden zijn. „De beveiliging mag je bij eventuele overlast inderdaad sommeren om weg te gaan.”

Ten aanzien van het feitelijk handelen van de politie in Maastricht verwijst Van Weel naar de antwoorden van het college van die gemeente op vragen van drie gemeenteraadsfracties, waaronder CDA en FVD. Daarin wordt gesteld dat Clarinda werd gefouilleerd omdat hij weigerde mee te werken aan de identiteitscontrole. „Nadat de betreffende persoon zich alsnog kon legitimeren heeft hij zelf besloten de stationshal te verlaten”, zo valt te lezen in de antwoorden.

Het college schrijft verder dat het de voorkeur zou hebben gehad als Clarinda van tevoren contact zou hebben gezocht over hetgeen in de stationshal zou plaatsvinden. „In dat geval kunnen instanties vooraf bezien hoe de manifestatie op een zo goed en veilig mogelijke manier kan plaatsvinden en daar waar nodig kan worden gefaciliteerd.”

In december 2023 beval de NS een groep christelijke jongeren die liederen zongen, folders uitdeelden en reizigers aanspraken, hun activiteiten te staken. Dat, in combinatie met het incident rond Clarinda, was voor de CU ook reden Van Weel te vragen met de NS om tafel te gaan om te bezien of de vervoerder „op een meer ontspannen wijze” zou kunnen omgaan met evangelisatieactiviteiten op stations.

Niet nodig, is echter het oordeel van Van Weel. „Beide gebeurtenissen zijn in goede orde verlopen en in beide gevallen hebben betrokkenen vrijwillig ervoor gekozen om te stoppen met hun activiteiten.”

Bij het opstellen van huisregels dient de NS de grondrechten te respecteren, waaronder de vrijheid van godsdienst, stelt Van Weel. Wat de vervoerder wel en niet mag verbieden, moet volgens hem uiteindelijk de rechter beoordelen.

Eerder noemde CU-Kamerlid Pieter Grinwis het inconsistent dat de NS wel optreedt tegen kleinschalige evangelisatieactiviteiten, maar grote pro-Palestijnse sit in-acties op NS-stations ongemoeid laat. Of de overheid daar in de toekomst steviger tegen gaat optreden, maakt Van Weel niet duidelijk. Hij stelt alleen dat de onlangs opgerichte Taskforce Bestrijding Antisemitisme gaat kijken naar de „veiligheidsconsequenties” bij deze sit ins.