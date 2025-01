Britse onderzoekers zien verband tussen lawaai van vliegtuigen en hartafwijkingen

De onderzoekers bekeken hartfoto’s van ruim 3600 mensen die in de buurt van vier grote vliegvelden in Engeland wonen. Mensen die op plekken wonen met hoge geluidsniveaus door vliegtuigen, blijken stijvere en dikkere hartspieren te hebben dan mensen die minder geluidsoverlast hebben. Hoge geluidsniveaus zijn in dit onderzoek gedefinieerd als gemiddeld minimaal 50 decibel overdag en 45 decibel gedurende de nacht (tussen 23.00 en 7.00 uur).

Stijve hartspieren kunnen bloed minder goed rondpompen in het lichaam doordat ze meer moeite hebben met samentrekken en zich weer ontspannen. De onderzoekers vonden in afzonderlijke analyses dat deze afwijking het risico op ernstige hartproblemen, zoals een hartaanval, -infarct of -ritmestoornis, verdubbelt tot verviervoudigt.

De studie, die woensdag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the American College of Cardiology, is observationeel. Daardoor kan niet met zekerheid worden vastgesteld of lawaai van vliegtuigen de oorzaak is van de hartafwijkingen.

Het was al bekend dat mensen die veel geluidshinder door vliegtuigen ervaren, vaker kampen met een hoge bloeddruk en obesitas. Volgens de onderzoekers verklaart dit voor een deel het verband tussen bulderende vliegtuigen en hartafwijkingen. Daarnaast kan stress veroorzaakt door herrie leiden tot slaapproblemen, ontstekingen en aderverkalking.

„Gezamenlijke inspanningen van de overheid en de industrie zijn nodig om onze blootstelling aan vliegtuiglawaai te verminderen”, zegt onderzoeker dr. Gaby Captur van het UCL Institute of Cardiovascular Science.