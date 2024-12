Omwonenden Schiphol over krimp: enkel oor voor de luchtvaart

Door het vaststellen van dit maximale aantal vluchten accepteert het kabinet dat het aantal omwonenden met ernstige geluidshinder door vliegverkeer, voorlopig minder daalt dan de afgesproken 20 procent. Dat doel gaat volgens minister Barry Madlener (Infrastructuur) echter niet helemaal overboord: het kabinet heeft alleen besloten daar volgend jaar 15 procent van „in te vullen”. De rest moet later worden behaald, maar nog tijdens de huidige kabinetsperiode.

„Je kunt alles wel naar de toekomst schuiven, maar zo werkt dat niet”, betoogt Boomhouwer. „De problemen met geluidshinder spelen vandaag de dag. Ze blijven doorkoersen op wat de sector graag wil. Maar de wal gaat het schip keren, we gaan volle kracht vooruit met de gerechtelijke procedure.”

Die procedure wordt gevoerd tegen de Staat. In maart oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de overheid de rechten van omwonenden van Schiphol niet genoeg heeft beschermd door regels over geluidshinder niet te handhaven. De Staat is tegen die uitspraak in beroep gegaan.