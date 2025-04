Eerste Oranjefans langs Koningsdagroute in Doetinchem

De festiviteiten beginnen dit jaar een uur later vanwege de uitvaart van paus Franciscus. Rond het middaguur komen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Alexia aan in de Gelderse plaats. Prinses Ariane is er dit keer niet bij. De jongste dochter van het koningspaar is nog in Italië vanwege haar studie.