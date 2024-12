Defensie wil meer oefenen met gevechtsvliegtuigen in verband met de dreiging uit Rusland. Ook is er meer capaciteit nodig om tijdelijk buitenlandse gevechtsvliegtuigen te stationeren. Defensie wil 2300 extra vluchten (start en landing) waarmee het totaal op 7500 vluchten per jaar komt.

Na Lelystad volgen voormalig vliegbasis De Peel en Groningen Airport Eelde „als minst slechte alternatieven op het gebied van geluidshinder”. Als alternatief wordt ook nog gekeken naar Twente Airport en vliegbasis Woensdrecht. Hier is de geluidshinder voor woningen zo groot dat hier alleen ruimte is voor de helft van de benodigde extra vluchten. De militaire luchthavens Volkel, Leeuwarden, Gilze-Rijen en Eindhoven vallen af als locatie voor extra vluchten.

Lelystad Airport is bedoeld als commerciële luchthaven om vakantievluchten van Schiphol over te nemen, maar daar verzet een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen. Minister Barry Madlener (Infrastructuur) hoopt nog steeds dat de luchthaven opengaat voor vakantievluchten.

Defensie heeft ook nog behoefte aan een korte onverharde landingsbaan voor het oefenen van tactische landingen met transportvliegtuigen. Hier worden vier locaties verder voor onderzocht. Het militair luchtvaartterrein Deelen en De Peel komen hier „als minst slecht uit”, aldus Defensie. Verder wordt voor deze zogenoemde ‘dirt strip’ ook nog gekeken naar vliegbasis Gilze-Rijen en oefenterrein Leusderheide. Het gaat om minimaal 240 en maximaal 625 vluchten.

De provincie Groningen is „uiterst teleurgesteld” dat Groningen Airport Eelde nog in beeld is. Groningen en ook Drenthe zijn fel tegenstander. Beide provincies gaven dit kortgeleden nog eens aan in een gesprek met Tuinman, samen met vier betrokken gemeenten. In mei had de regio al gezegd dat de komst van de vliegtuigen een „no go” is, onder meer om de geluidsoverlast. Het vliegveld ligt ook in het aardbevingsgebied en nabij Natura2000-gebieden.

Defensie maakt volgend jaar een definitieve keuze, net als over andere uitbreidingsplannen zoals extra plaatsen voor munitieopslag, laagvlieggebieden voor helikopters en een nieuwe kazerne.