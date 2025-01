Sánchez gaf een speech op een bijeenkomst waar werd stilgestaan bij het overlijden van de autocratische leider Francisco Franco in 1975, dit jaar precies een halve eeuw geleden. Hij noemde de eigenaar van berichtendienst X niet bij naam.

Musk wekte de afgelopen tijd wrevel in Europa met een reeks persoonlijke aanvallen op Europese politici. Sánchez verweet Musk ook steun aan de „erfgenamen van het nazisme in Duitsland”, waar de multimiljardair de partij Alternative für Deutschland (AfD) steunt. De Spaanse premier waarschuwde dat democratie kwetsbaar is en wordt bedreigd.

Eerder deze week uitte ook de Franse president Emmanuel Macron kritiek op Musk. „Wie had zich tien jaar geleden kunnen voorstellen dat de eigenaar van een van de grootste sociale netwerken in de wereld een internationale reactionaire beweging zou aanvoeren die zich rechtstreeks bemoeit met verkiezingen, waaronder die in Duitsland?”