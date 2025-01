De grootste brand woedt in de chique wijk Pacific Palisades waar zeker 13.000 panden door het vuur worden bedreigd. De brand heeft al zeker 12 vierkante kilometer verwoest. Er worden ook branden gemeld in Altadena, Arcadia, Pasadena, Santa Monica en Sylmar. De autoriteiten hopen dat de wind in de komende uren afzwakt wat het blussen eenvoudiger maakt. Over de oorzaak van de branden is nog niets bekend.

Plaatselijke media melden dat er gewonden zijn gevallen, onder wie zeker één ernstig. Ook zouden plunderaars actief zijn. Alle evacués zijn opgeroepen de deuren van de woning ontgrendeld te laten en de stroom uit te schakelen.

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, heeft eerder de noodtoestand uitgeroepen om de „extreme branden” in de staat. Zeker 166.000 huishoudens zitten zonder stroom.