Bosbrand Los Angeles raast door wijk, tienduizenden evacuaties

Weerdeskundigen verwachten dat de wind in de nacht van dinsdag op woensdag nog zal toenemen, wat betekent dat het brandgevaar ten minste tot woensdagochtend aanhoudt. „We zijn nog niet buiten gevaar”, zei Anthony C. Marrone, hoofd van de brandweer van Los Angeles County. Marrone voegde toe dat iedereen in de buurt een noodplan paraat moet hebben. Ambtenaren voegden toe dat iedereen die zijn of haar huis verlaat, de deuren ontgrendeld moet laten en de stroom moet uitschakelen.

Getuigen meldden aan de krant dat meerdere huizen in brand stonden en dat auto’s in vlammen opgingen. Met bulldozers werden verlaten voertuigen van de wegen geruimd, zodat hulpdiensten konden passeren. Slechts één hoofdweg biedt toegang tot de afgelegen wijk, waardoor verkeersopstoppingen ontstonden en mensen te voet verder vluchtten.

Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.