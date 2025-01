Trump sluit militaire druk op Panama en Groenland niet uit

Trump claimde dat het Panamakanaal, een cruciale waterweg, wordt gerund door China. „We hebben het Panamakanaal aan Panama gegeven. Niet aan China”, zei hij tijdens een persconferentie. „Ze hebben die gift misbruikt.” Hij zei dat het kanaal nooit aan Panama overgedragen had mogen worden. „Dat is in mijn ogen de reden dat Jimmy Carter de verkiezingen verloor. Meer nog dan de gijzelaars.”

De aankomend president heeft ook duidelijk gemaakt dat hij het grondstofrijke Groenland graag in handen wil krijgen. „We hebben Groenland nodig voor nationale veiligheidsdoeleinden”, zei hij. „Mensen weten niet eens of Denemarken er juridisch gezien recht op heeft. Maar als dat het geval is, moeten ze het opgeven. Want wij hebben het nodig voor de nationale veiligheid”, aldus Trump. Hij zei dat hij de vrije wereld moet beschermen en sloot handelsmaatregelen tegen Denemarken niet uit.

Ook Canada stelde hij mogelijke handelsmaatregelen in het vooruitzicht. Trump heeft eerder geopperd dat de VS en het buurland samengevoegd kunnen worden. Hij sloot op de persconferentie uit dat hij het land militair onder druk gaat zetten, maar „economische druk” is volgens hem wel mogelijk. „Canada en de VS samen, dat zou echt iets zijn. Als je die kunstmatig getekende grens schrapt en kijkt naar hoe dat eruitziet. En het zou ook veel beter zijn voor de nationale veiligheid.”