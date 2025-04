Tv-presentator Dr. Oz benoemd tot topman grote zorgprogramma’s VS

Oz wordt in zijn nieuwe ambtelijke functie verantwoordelijk voor het toezicht op meer dan een biljoen dollar aan jaarlijkse uitgaven. De televisiepresentator ontweek vragen van de Senaat over mogelijke bezuinigingen op Medicaid, het ziektekostenverzekeringsprogramma voor de armen. Toch lijkt het onvermijdelijk dat Republikeinen het mes zullen zetten in het programma om hun begrotingsdoelen te bereiken.

Oz is bekend van het praatprogramma The Dr. Oz Show (2009-2022) en stelde zich in 2022 verkiesbaar voor de Senaat in Pennsylvania. Ondanks de steun van Donald Trump wist hij geen zetel te bemachtigen.