Meerdere mensen neergestoken in Washington

De steekpartijen vonden plaats in een gebied met een klein winkelcentrum bij de wijk Ivy City. Onder de slachtoffers was een vrouw die een kennis was van de verdachte. Daarnaast stak de man een grootmoeder neer die haar kleindochters beschermde, twee voorbijgangers en nog twee andere mensen die probeerden in te grijpen.

De man leek in een „veranderde mentale toestand te zijn” door middelengebruik, zei politiechef Pamela A. Smith donderdagmiddag tijdens de persconferentie.