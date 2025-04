Media: Trump ontslaat topmedewerkers na bezoek rechtse influencer

Tijdens de ontmoeting van een halfuur maakte ze meerdere medewerkers van de Nationale Veiligheidsraad zwart, schrijven de media op basis van ingewijden. De Nationale Veiligheidsadviseur Mike Waltz voegde zich volgens de bronnen later bij het gesprek en nam het nog op voor zijn personeelsleden. Maar het zou toen al duidelijk zijn geweest dat hij de ontslagen niet meer kon voorkomen. Een dag later werden de ontslagen meegedeeld. Volgens The New York Times ging het om zes mensen.

Loomer heeft veel volgers op sociale media. Ze trok op met Trump tijdens de afgelopen verkiezingscampagne, maar die nam op een gegeven moment afstand van haar na kritiek op haar radicale uitspraken.

Zo heeft ze eerder een complottheorie verspreid over de aanslagen van 11 september 2001 en schreef ze vorig jaar dat het Witte Huis „naar curry ruikt” als Trumps tegenstander Kamala Harris de verkiezingen zou winnen. Harris is deels van Indiase komaf.

Loomer bevestigde op X dat ze een ontmoeting had in het Witte Huis. „Het was een eer om president Trump te ontmoeten en hem mijn onderzoeksresultaten te presenteren”, schrijft ze. De influencer laat weten niet in details te treden over wat er is besproken.