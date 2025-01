De Canadese premier Justin Trudeau schreef op X dat er geen enkele kans is dat Canada ooit deel wordt van de VS. „Arbeiders en gemeenschappen in beide landen hebben er baat bij dat we elkaars grootste handels- en veiligheidspartners zijn.” Minister van Buitenlandse Zaken Melanie Joly stelde dat Trump met zijn uitspraken „een compleet gebrek aan begrip van wat Canada tot een sterk land maakt” heeft getoond. „Onze economie is sterk. Ons volk is sterk. Wij zullen nooit buigen voor dreigementen.”

De Deense premier Mette Frederiksen zei tegen nieuwszender TV2 dat het geen goed idee is om een handelsoorlog uit te vechten met bondgenoten. „De Verenigde Staten zijn onze belangrijkste en nauwste bondgenoot. Ik kan me niet voorstellen dat het zover komt.” Het grondstofrijke Groenland, waar Trump zijn oog op heeft laten vallen, is deel van Denemarken.