SGP stelt vragen over invoering nieuwe ambtseed politie

Vanaf dit jaar kunnen agenten ook de eed zweren op een ander geloof dan het christelijke, zoals de islam, het hindoeïsme en het jodendom.

Volgens Van Dijk is deze aanpassing in strijd met eerdere toezeggingen van de minister van Binnenlandse Zaken. Kort voor het aantreden van het kabinet Schoof gaf toenmalig minister Hugo de Jonge nog te kennen dat er geen wijzigingen op religieus vlak zouden worden doorgevoerd. „Onderkent u dat het alleen al daarom discutabel is om deze wijziging op deze manier toch door te voeren”, vraagt het SGP-Kamerlid aan Van Weel. De Kamer is volgens Van Dijk na het aantreden van het nieuwe kabinet ook niet expliciet over deze wijziging geïnformeerd.

De SGP’er vindt het daarnaast ook vreemd dat de politie met de huidige eedformule afwijkt van andere overheidsinstanties zoals Defensie. Begin november vorig jaar is immers vastgelegd dat de eedformules van verschillende overheidsinstanties op elkaar moeten aansluiten.

„Hoe voorkomt u dat straks situaties ontstaan waarbij de politie bijvoorbeeld moet gaan beoordelen of een beroep op het pastafarisme geldig is?” - Diederik van Dijk , SGP-Kamerlid

Korpsleiding

„Iedere collega moet voor de uitvoering van de taak de hulp van diens zogenoemde opperwezen kunnen vragen om de kracht en wijsheid te vinden het goede te doen, ter bescherming tegen misstappen”, zei een woordvoerder van de korpsleiding eind vorige week in het Reformatorisch Dagblad.

Maar volgens Van Dijk kleven er juist risico’s aan een te open formulering, waarbij agenten zelf een religieuze invulling mogen kiezen. „Hoe voorkomt u dat straks situaties ontstaan waarbij de politie bijvoorbeeld moet gaan beoordelen of een beroep op het pastafarisme (het geloof in een vliegend spaghettimonster, red.) geldig is, zoals in de jurisprudentie reeds aan de orde is geweest?”