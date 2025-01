Agent kan voortaan ook eed zweren op Allah of andere god

Dat bevestigt Robbert Salome, woordvoerder van de korpsleiding van de politie, vrijdag desgevraagd. De politie schrijft: „Iedere collega moet voor de uitvoering van de taak de hulp van diens zgn. opperwezen kunnen vragen om de kracht en wijsheid te vinden het goede te doen, ter bescherming tegen misstappen.”

Daarnaast is de eed (voor de betrokken agent, JV) een belangrijk moment om met diens opperwezen als getuige openlijk aan mensen te laten zien vanuit welk moreel kompas men handelt, aanspreekbaar is en wil verantwoorden, schrijft de politie. „De verplichting om een eed te zweren op een God die niet de jouwe is, maakt de eed –hoewel formeel rechtsgeldig– tot een loos gebaar voor de betrokken collega. Eenieder moet de eed kunnen zweren op een manier die overeenkomt met de in hun religie gebruikelijke vorm.”

„Wij vinden het belangrijk dat iedereen die in Nederland woont zich thuis voelt bij de politie” - Robbert Salome, woordvoerder korpsleiding

De politie heeft, net als het Rijk en veel gemeenten, de tekst van de ambtseed „gemoderniseerd en voor iedereen begrijpelijk gemaakt. De nieuwe versie maakt duidelijker dat ambtenaren werken in het algemeen belang van onze samenleving. Ook drukt de nieuwe eed nog beter uit dan voorheen dat ambtenaren in hun werk met alle mensen omgaan op basis van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect.” De politie wijst erop dat de Tweede Kamer eerder de wens aangaf om de eed voor alle ambtenaren te wijzigen.

Op de vraag wat te vinden van de redenering dat met de nieuwe eed het christelijk karakter van de Nederlandse samenleving steeds meer teloorgaat, zegt woordvoerder Salome: „Wij vinden het belangrijk dat iedereen die in Nederland woont zich thuis voelt bij de politie. De christelijke traditie blijft, maar er is ook ruimte voor andere geloven.”

In de in december 2023 afgesloten politie-cao werd de ruimere ambtseed voor politiemensen al afgesproken.

De Nederlandse Politiebond (NPB) is er tevreden over dat de nieuwe teksten voor de eed en ook de belofte (het alternatief voor de eed) „moderner, begrijpelijker en inclusiever” zijn geworden. „De nieuwe teksten zijn makkelijker te begrijpen en bieden de ruimte om de eigen geloofsovertuiging te laten doorklinken. Dat maakt de eed betekenisvoller”, meldde de bond onlangs.

De uit te spreken teksten hadden sinds jaar en dag een „christelijke inslag”, stelde de NPB. „De werkgever en de bonden vonden het hoog tijd om te erkennen dat steeds meer collega’s een ander geloof hebben dan het christendom.”

In het Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland schrijft scribent R. Heij dat er met de wijziging van de tekst van de eed bij de politie „een wissel is omgegaan”. Hij stelt dat „steeds minder mensen weten Wie God is, van Wie de kerk van alle tijden en plaatsen belijdt dat Hij almachtig is. Het veranderen van de eedformule onder het mom van „begrijpelijkheid” en „inclusiviteit” is veel meer dan alleen een woordkwestie.”