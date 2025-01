De verzekeraar heeft hierover een akkoord gesloten met de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces en Wakkerpolis. Het gaat om een regeling voor klanten met een individuele beleggingsverzekering bij De Goudse die zich hebben aangesloten bij een van de belangenorganisaties.

Sinds 1993 werden in Nederland zeven miljoen woekerpolissen verkocht met een totale waarde van 100 miljard euro. In 2006 constateerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat er veel mis was met de beleggingsverzekeringen. Ze bleken niet alleen te duur maar ook veel te ingewikkeld.

„De Goudse ziet deze regeling als haar antwoord op de vragen die in de markt leven rond sommige beleggingsverzekeringen”, aldus de verzekeraar, die de regeling daarmee ziet als „de definitieve afsluiting van dit dossier”. Verzekeraars Reaal, Allianz, ASR, NN en Achmea zijn eerder al akkoord gegaan met een schikking.

In het akkoord is ook vastgelegd dat de claimorganisaties geen juridische procedures starten tegen De Goudse. Sinds februari vorig jaar kunnen klanten zich al niet meer aansluiten bij een van de belangenorganisaties.

De Consumentenbond meldt nog dat de praktische uitvoering van de regeling de komende maanden verder wordt uitgewerkt. Daarna ontvangen gedupeerden bericht over wat de regeling voor hen persoonlijk betekent. De Goudse reserveert buiten de regeling om extra geld voor schrijnende gevallen. Klanten die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties en niet eerder compensatie hebben ontvangen, kunnen hier onder bepaalde voorwaarden voor in aanmerking komen, weet de Consumentenbond.