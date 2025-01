Parlement VS bijeen om verkiezingswinst Trump goed te keuren

Trump heeft dit keer wel gewonnen en zijn tegenstander Kamala Harris heeft dat ook erkend. De Democrate Harris treedt als vicepresident ook op als Senaatsvoorzitter en heeft in die hoedanigheid een belangrijke rol bij het officieel tellen van de stemmen van kiesmannen. Dat gebeurt in alfabetische volgorde per staat, te beginnen met Alabama, en geldt normaliter als een formaliteit die niet lang hoeft te duren.

Harris meldt uiteindelijk hoeveel kiesmannen zij en Trump achter zich hebben. Die kiesmannen zijn degenen die officieel de president en vicepresident kiezen. Amerikaanse kiezers doen dat niet rechtstreeks. Winst in staten levert bij verkiezingen de steun op van kiesmannen. Na het tellen van de stemmen van kiesmannen in het parlement, volgt op 20 januari de beëdiging van Trump als president. Hij volgt dan de Democraat Joe Biden op.

Harris deelde in aanloop naar de Congresbijeenkomst een videoboodschap waarin ze haar rol in de machtsoverdracht een „heilige plicht” noemde. Ze is niet de eerste vicepresident die verkiezingen verloor en vervolgens de eigen nederlaag moest bekrachtigen. Dat overkwam bijvoorbeeld ook haar partijgenoot Al Gore. Hij verloor ongeveer een kwart eeuw geleden nipt van de Republikein George W. Bush.