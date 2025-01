De zendingswerkers waren sinds oktober in Nederland, omdat de situatie in Beiroet, de hoofdstad van Libanon, niet langer veilig was door de Israëlische aanvallen.

Kees en Esther van der Knijff. beeld Sjaak Verboom

Familie Van der Knijff keerde zaterdag terug naar Libanon. „Er zijn inmiddels al een tijd geen zware bombardementen meer op Beiroet geweest”, aldus Arie van der Poel, regiocoördinator Midden-Oosten bij de GZB. De zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) had „rode lijnen getrokken”, die lang genoeg niet overschreden zijn. Daardoor kon de familie Van der Knijff terugkeren naar Libanon, zoals ze zelf ook wilden, zegt Van der Poel. Kees van der Knijff is in Beiroet docent aan een predikantenopleiding en zijn vrouw Esther is kinderarts.

Wilbert van Saane keerde met zijn gezin 28 december al terug naar Libanon. De zendingswerker is namens Kerk in Actie eveneens actief in Beiroet. „De afspraak was dat we na een wapenstilstand tussen Israël en Libanon twee weken zouden afwachten of het rustig bleef”, vertelt Van Saane. „Dat is zo, al zijn er in het zuiden van Libanon nog wel aanvallen.”

Bulldozers

In Libanon trof Van Saane „bedrukte mensen” aan. „Maandenlange beschietingen vergen hun tol. Het emotionele welzijn van mensen heeft eronder geleden. Dat merken we in de gesprekken.”

Van Saane bezocht na zijn terugkeer in Libanon de zuidelijke stadswijken van Beiroet, waar de aanvallen het hevigst waren. „Veel gebouwen zijn verwoest. Overal zie je bulldozers en graafmachines puinruimen. Hoe zuidelijker in het land, hoe meer verwoesting zichtbaar is.” De opruimfase is dus in volle gang, maar wederopbouw zal nog wel even duren, denkt Van Saane.

Het gewone leven wordt weer opgestart, signaleert Van Saane. „Tijdens de aanvallen zijn veel Libanezen vanuit het zuiden naar Beiroet gevlucht. Wie terug kan, gaat nu weer terug. Toen wij naar Nederland gingen, waren veel scholen in de buurt gevuld met gevluchte mensen. Inmiddels zijn deze alweer leeg. De vraag naar noodhulp neemt daarmee ook af. De enorme groep mensen die op noodhulp rekende, smelt langzaam weg. Het maatschappelijke leven keert eveneens terug. Ik verwacht dat de scholen deze week weer opengaan.”

Met de terugkeer van de families Van der Knijff en Van Saane zijn alle Nederlandse zendingswerkers weer op hun post in de Libanese hoofdstad. Heleen Dandash-Van den Berg, die namens de GZB actief is als kinder- en vrouwenwerker in een arme wijk in Beiroet, is al die tijd in Libanon gebleven.