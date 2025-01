„Degenen die zoveel mogelijk leugens en misinformatie verspreiden, zijn niet geïnteresseerd in de slachtoffers, zij zijn geïnteresseerd in zichzelf”, aldus de premier. „We hebben dit draaiboek al vaak gezien, het aanzwengelen van intimidatie en bedreigingen met geweld, in de hoop dat de media het zullen versterken.”

Musk plaatste afgelopen week tientallen berichten op X over jarenlang seksueel misbruik van kinderen door mannen van Pakistaanse afkomst. Volgens de zakenman en bondgenoot van Donald Trump heeft de Britse overheid dat laten gebeuren en heeft Starmer in zijn toenmalige rol als openbaar aanklager verzuimd om de schuldigen te vervolgen. Musk eiste een nationaal onderzoek naar het misbruik.

De X-eigenaar mengt zich de afgelopen weken veelvuldig in de Britse politiek. Hij riep onder meer op tot de vrijlating van een uiterst rechtse activist en nieuwe verkiezingen. Ook was Musk in gesprek met de radicaal-rechtse partij Reform UK over een grote donatie, maar zondag zei hij plotseling dat partijleider Nigel Farage vervangen moest worden.