Blinken praat in politiek verscheurd Zuid-Korea over Japan

Op de dag van de bespreking verstrijkt de termijn van het arrestatiebevel tegen de geschorste president Yoon Suk-yeol. Yoon was een gewaardeerde bondgenoot van de Verenigde Staten, mede omdat hij toenadering zocht tot Japan, waar duizenden Amerikaanse troepen zijn gelegerd. In 2023 hielden de VS, Zuid-Korea en Japan een gezamenlijke top om over militaire samenwerking te praten met het oog op Zuid-Korea’s vijandige noorderbuur, Noord-Korea.

Yoon kwam in de problemen toen hij begin december de noodtoestand uitriep. Onder druk van het parlement en protesten op straat trok hij die maatregel snel weer in, maar het voorval leidde uiteindelijk tot zijn schorsing, toen het parlement half december een motie voor afzetting aannam. Afgelopen vrijdag probeerde een arrestatieteam hem te arresteren, maar dat lukte niet omdat hij werd beschermd door een legereenheid en veiligheidsfunctionarissen. Yoon wordt verdacht van rebellie naar aanleiding van zijn verrassende aankondiging over de militaire noodtoestand. Die was gericht „tegen krachten die de staat ondermijnen” en daar bedoelde hij naar verluidt de oppositie mee.

De Zuid-Koreaanse oppositie is minder gecharmeerd van toenadering tot Japan, dat van 1910 tot 1945 een bruut koloniaal bewind over de beide Korea’s voerde.

Blinken zal na Zuid-Korea Japan aandoen en vervolgens doorreizen naar Frankrijk.