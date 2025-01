Oekraïense strijdkrachten beginnen nieuw tegenoffensief in Koersk

„Goed nieuws: Rusland krijgt wat het verdient”, schreef het hoofd van het presidentiële kantoor in Kyiv Andriy Jermak op Telegram. Het Russische ministerie van Defensie meldt volgens Russische staatspersbureaus dat Moskou’s troepen twee Oekraïense tegenaanvallen hebben afgeslagen.

Het offensief zou zich vooral richten op de weg richting Koersk, ten noordoosten van Soedzja, een stadje dat de Oekraïners afgelopen zomer wisten in te nemen.

Oekraïense troepen staken begin augustus de grens over naar Koersk in een verrassende inval en hebben de afgelopen vijf maanden Russische pogingen om hen te verdrijven weerstaan. Recentelijk wisten de Russen echter vooruitgang te boeken in de regio en in het oosten van Oekraïne. Op dit moment hebben Oekraïense troepen nog de controle over ongeveer de helft van de ruim 1000 vierkante kilometer die ze in de zomermaanden wisten te veroveren.

Volgens waarnemers dient het nieuwe offensief mogelijk om de Russische zwaktepunten onder de aandacht te brengen. Dit zou Oekraïne een betere startpositie geven bij onderhandelingen om de oorlog te beëindigen wanneer Donald Trump in de Verenigde Staten over twee weken wordt beëdigd als president.