Tolheffing voor auto’s ingevoerd in centrum Manhattan

Het betreft het zuidelijke deel van Manhattan, ten zuiden van Central Park of de 60e straat. Daar rijden doorgaans 700.000 auto’s per dag. De Democratische gouverneur van de staat New York, Kathy Hochul, en de New Yorkse vervoersmaatschappij MTA hopen dat de heffing voor minder drukte zorgt en circa 15 miljard dollar in het laatje brengt. Er is afgesproken dat de opbrengst naar de MTA gaat die onder meer worstelt met achterstallig onderhoud bij onder meer de metrolijnen.

De tol is fel omstreden. Wijken en gemeenten rond Manhattan zien in de heffing een dure hinderpaal om in het centrum van New York te komen. De staat New Jersey, die aan de overkant van de rivier de Hudson vrijwel aan Manhattan grenst, heeft vergeefs geprobeerd de tolheffing via de rechter tegen te houden. De aankomend president van de VS, Donald Trump is ook een fel tegenstander.