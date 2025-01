Zuid-Koreanen betogen in sneeuw voor en tegen ex-president Yoon

Buitenland

Duizenden Zuid-Koreanen hebben zondag in de sneeuw bij het presidentiële verblijf in de hoofdstad Seoul betoogd naar aanleiding van de diepe politieke crisis in het land. Er zijn zowel voor- als tegenstanders van de half december uit zijn functie ontheven president Yoon Suk-yeol op de been gekomen. Tegen Yoon is inmiddels een arrestatiebevel uitgevaardigd, maar de presidentiële garde verhindert dat Yoon wordt aangehouden. Volgens de garde is er een juridisch debat gaande over de geldigheid van dat bevel en zolang dat speelt, blijft de garde op zijn post en blijft Yoon in zijn officiële residentie.