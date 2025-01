Veel media-aandacht voor leven en werk van overleden Bouterse

Op veel Surinaamse tv-stations was de afgelopen week een documentaire over Bouterse te zien, die was aangeboden door de Nationale Democratische Partij (NDP) van Bouterse. „Een eerbetoon aan de immense invloed en nalatenschap van een man die Suriname diepgaand heeft gevormd”, schreef de partij in een persbericht. In de documentaire uit 2015 wordt Bouterse geprezen door jeugdvrienden, militairen, buurtgenoten en politici.

Aan het woord komen ook familieleden, onder wie kleinzoon Walter Bouterse, die in 2021 zelfmoord pleegde nadat hij wapens en waardevolle spullen zou hebben gestolen van zijn opa en oma. De vader van Walter, Dino Bouterse, is niet bij de uitvaart, maar volgt die wellicht via livestreaming. Hij zit sinds 2015 in een Amerikaanse gevangenis nadat hij werd veroordeeld tot ruim zestien jaar voor onder meer drugs- en wapenhandel.