Honderdduizenden Duitsers tekenen petitie voor vuurwerkverbod

De online petitie bestaat al twee jaar, maar had volgens een woordvoerder van GdP de dag voor oud en nieuw nog slechts zo’n 90.000 handtekeningen. Zaterdagochtend zijn het er ruim 480.000. „We kunnen niet langer om een landelijk vuurwerkverbod heen”, aldus de vakbond. „Wat we afgelopen oudejaarsavond hebben meegemaakt, gaat de grenzen van het aanvaardbare te buiten.”

Rond oud en nieuw kwamen in Duitsland vijf mensen om het leven door vuurwerk. Bondskanselier Olaf Scholz heeft in een interview met het blad Stern laten weten een vuurwerkverbod „een beetje vreemd” te vinden. Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser is ook geen voorstander. Zij pleit voor „gerichte maatregelen”.

In Duitsland mogen mensen, net als in Nederland, vuurwerk afsteken rond de jaarwisseling. De burgemeester van Berlijn pleitte eerder deze week ook al voor strengere regelgeving rond vuurwerk en een hardere aanpak van illegaal vuurwerk.

Ook in Nederland is de discussie over een vuurwerkverbod de afgelopen dagen opgelaaid nadat er twee doden vielen door het afsteken van vuurwerk.