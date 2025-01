7-jarig kind zwerft dagenlang alleen door wildpark in Zimbabwe

Volgens een woordvoerder van de parkopzichters heeft de jongen ongeveer 50 kilometer afgelegd in het Matusadona National Park in het noorden van het land. In het park leven onder meer leeuwen, olifanten en neushoorns.

Het kind, dat in een klein dorp aan de rand van het bijna 1500 vierkante kilometer grote nationale park woont, was de weg kwijtgeraakt en waagde zich dieper in het park. Volgens de rangers leefde de jongen voornamelijk van wild fruit en groef hij naar water. Dorpelingen zouden dagenlang tevergeefs met trommels naar het vermiste kind hebben gezocht. Zware regens bemoeilijkten de zoektocht.

Nadat de parkwachters verse voetafdrukken hadden ontdekt, vonden ze de jongen ongedeerd terug. De lokale politicus Mutsa Murombedzi sprak op X van een „echt wonder”.