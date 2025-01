Laatste dienst in Petruskapel Dordrecht en Pniëlkerk Almelo, en ander plaatselijk kerknieuws

Pniëlkerk Almelo

Op zondag 22 december is de laatste dienst gehouden in de Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan te Almelo. Het gaat om een voormalige gereformeerde kerk, behorend tot de protestantse gemeente Almelo. Na de dienst werden de liturgische voorwerpen (de doopschaal, de gedenkboeken, het avondmaalsstel, de kanselbijbel en de paaskaars) een voor een het kerkgebouw uitgedragen.

De reden van de sluiting was teruglopend kerkbezoek. Daardoor moest de protestantse gemeente Almelo drie van de vier kerkgebouwen sluiten. Ook de wijkgemeente Noach en de Bleekkerk zijn gesloten. De gemeente gaat verder met de Grote Kerk in het centrum.

De Pniëlkerk, een ontwerp van architect C.J. Groen, dateert uit 1964. Het gebouw is verkocht, op de locatie komen 21 koopwoningen met tuin, aldus dagblad Tubantia.

Fusiegemeente Damwoude

De gereformeerde kerk in Damwoude (Damwâld) en de hervormde gemeente te Akkerwoude, Murmerwoude, Broeksterwoude en De Valom zijn met de jaarwisseling samen verdergegaan als protestantse gemeente Damwâld en omstreken.

Al jarenlang waren er gezamenlijke activiteiten. Geleidelijk aan werd steeds meer samengewerkt en gezamenlijk vergaderd. In de coronatijd voegden beide gemeenten de kerkdiensten samen. „Het verliep in een sneltreinvaart en zonder gedoe. Sterker nog: het leek erop dat er al één protestantse gemeente was ontstaan, zonder dat er sprake was van een fusie of iets dergelijks. We zijn naar elkaar toe gegroeid en het is dan ook een logische stap om samen verder te gaan”, schrijft de kerkenraad op de internetsite van de fusiegemeente.

Zondag, 5 januari, wordt de officiële fusiedienst gehouden. De gemeente telt ruim 2100 leden.

Petruskapel Dordrecht

In de Petruskapel op de Staart (Plein 1940-1945) in Dordrecht is zondag, 29 december, de laatste protestantse eredienst gehouden. Per 1 januari is de Alevitische Culturele Vereniging Dordrecht de nieuwe eigenaar van het gebouw, dat wel Petruskapel blijft heten. Dat meldt de internetsite Dordrecht.net.

Pioniersplek Staartlicht kan de kapel blijven gebruiken. Daarvoor ondertekenen de islamitische vereniging en de organisaties Missie Dordt en Samen Dordt begin januari een intentieverklaring. De pioniersplek richt zich met buurt- en jongerenwerk op alle bewoners van de Staart, de wijk tussen rivier ’t Wantij en de Merwede.

De Petruskapel werd in 1958 in gebruik genomen als gereformeerde kerk. In januari 1972 werd er de eerste dienst gehouden van de eerste (informele) Samen-op-weggemeente van hervormden en gereformeerden in Dordrecht. De Petruskapel werd later bestuurlijk samengevoegd met de Wilhelminakerk in het oude centrum van Dordrecht, die voortaan de plaats van samenkomst is. Aan het einde van de laatste dienst werden de liturgische voorwerpen de kerk uitgedragen.