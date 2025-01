De 57-jarige rooms-katholieke Popolo komt uit de Texaanse stad Dallas en is een succesvol zakenman. Hij is oprichter en bestuursvoorzitter van investeringsmaatschappij Charles & Potomac Capital, dat fondsen en management aanbiedt aan bedrijven op het gebied van technologie, gezondheidszorg, media, energie en onroerend goed. Eerder leidde hij evenementenbureau Freeman, het miljardenbedrijf van zijn schoonvader, dat beurzen en congressen organiseert.

„Joe is een succesvolle zakenman en filantroop in veel verschillende sectoren” - Donald Trump, aankomend president van de Verenigde Staten

„Joe is een succesvolle zakenman en filantroop in veel verschillende sectoren. Gedurende meer dan twintig jaar heeft hij geholpen om Freeman Company te transformeren tot ’s werelds toonaangevendste bedrijf op het gebied van evenementen”, zegt Trump in een toelichting op de benoeming.

Portemonnee

Volgens data van onderzoeksgroep Open Secrets doneerde Popolo in 2024 via zijn bedrijf in totaal ruim 3 miljoen dollar aan Republikeinse en gelieerde conservatieve doelen. Hij heeft in het achterliggende jaar de campagne van Trump gesteund met forse donaties. In totaal ging het om een bedrag van 800.000 dollar. Verder schonk hij een half miljoen dollar aan het Congressional Leadership Fund. Dat fonds steunt de verkiezingscampagnes van Republikeinse kandidaten voor het Huis van Afgevaardigden.

Verder ging nog eens 2 ton naar de presidentscampagne van Ron DeSantis, de Republikeinse gouverneur van Florida die afgelopen voorjaar de strijd om de Republikeinse kandidatuur tegen Trump in de voorverkiezingen verloor.

Ook trok Popolo de portemonnee voor twee politieke fondsen die zich sterk maken voor een vrije schoolkeuze en kritisch zijn op „schoolbureaucraten” die de identiteitspolitiek en genderemancipatie willen bevorderen. In zijn woonplaats Dallas deed Popolo diverse schenkingen aan het openbaar onderwijs, zodat dit kon beschikken over moderne leermiddelen en technische hulpmiddelen.

Jezuïeten

Popolo is getrouwd met Christine Freeman. Het echtpaar heeft drie kinderen. Joe Popolo studeerde in Boston en Chicago. In zijn jonge jaren had hij allerlei bijbaantjes. „Ik was ober, tuinman en werkte in de bouw”, vertelde de miljonair in 2019 aan de universiteitskrant van Boston College. „Ik was zeer gemotiveerd om te werken en vooruit te komen.” Hij zegt dankbaar te zijn voor de gedegen opleiding die hij kreeg, „niet het minst omdat ik daarbij ook leerde over de ijver van de jezuïeten”.

Popolo volgt Shefali Razdan Duggal op. Zij is sinds 2022 de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Haar voorganger was Pete Hoekstra, die benoemd werd tijdens Trumps eerste presidentschap. De aankomend president heeft Hoekstra nu voorgedragen als ambassadeur in Canada.