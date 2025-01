Trump roept op Noordzee te heropenen en windmolens weg te halen

Steeds meer olie- en gasmaatschappijen trekken zich terug uit de Noordzee. Dat komt onder meer door het plan van de Britse regering om de extra belasting voor olie- en gasproducenten in de Noordzee te verhogen van 35 naar 38 procent en de heffing met een jaar te verlengen. De Britse overheid wil die extra inkomsten uit olie en gas gebruiken voor de financiering van duurzame-energieprojecten. Olie- en gasproducenten in de Noordzee hebben al gewaarschuwd dat het hogere belastingtarief zal leiden tot een scherpe daling van investeringen en terugtrekking uit het gebied.

Persbureau Reuters meldde eerder al dat Harbour Energy, de grootste Britse olie- en gasproducent in de Noordzee, zijn belangen in de olievelden in het gebied wil verkopen en plannen heeft voor een beursnotering in New York. Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil voltooide in juli vorig jaar al zijn vertrek uit de Noordzeeregio.

Het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen bouwden de afgelopen jaren grote windmolenparken in de Noordzee. De sector voor windmolenparken op zee heeft echter een paar moeilijke jaren achter de rug. Dat komt doordat de kosten enorm zijn gestegen door technische en toeleveringsproblemen en hogere rentetarieven. Bedrijven zoals het Deense Ørsted, de grootste ontwikkelaar van offshorewindparken ter wereld, schroefden daardoor hun investeringen terug en moesten flinke afschrijvingen doen op lopende projecten.