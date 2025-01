Mohamed-Hoesein was eerder fractievoorzitter van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad. Op 28 september 2023 werd ze wethouder, als opvolger van haar opgestapte partijgenoot Enis Yigit. Hij klaagde bij zijn vertrek over „disproportioneel veel weerstand vanuit verschillende hoeken”.

Het is nog niet bekend wie Mohamed-Hoesein als wethouder opvolgt.