In een aankondiging wordt gesproken over een „onvergetelijke bijeenkomst” met Trump. Het is nog onduidelijk waar het programma precies uit bestaat en wie de sprekers zijn.

Trump treedt een dag later voor de tweede keer aan als president. De Republikein wordt dan beëdigd in de Amerikaanse hoofdstad en neemt daarna zijn intrek in het Witte Huis.

Het is de eerste keer sinds 6 januari 2021 dat Trump een manifestatie houdt in Washington DC, schrijft politieke nieuwssite The Hill. De toespraak die hij destijds gaf, ging vooraf aan de gewelddadige Capitoolbestorming door zijn aanhangers.