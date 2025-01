De rouwdienst werd geleid door ds. P. Molenaar en vond plaats in de Oude Kerk van de hervormde gemeente te Barneveld. Aan deze gemeente was ds. Breugem van 1966 tot aan zijn emeritaat in 1995 als predikant verbonden. Daarvoor diende hij, vanaf 1961, de hervormde gemeente in Achterberg.

Uitgangspunt voor de overdenking van ds. Molenaar was een tekstwoord van Paulus uit de brief aan de Filippenzen (2:5): „Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.”

In de kerk schetste zoon W.K.G. Breugem de levensloop van zijn vader en sprak hij een dankwoord uit. Bij het graf sprak ds. Molenaar de kleinkinderen aan naar aanleiding van de naam Breugem, die oorspronkelijk komt van ”Bruidegom”. Opa was „een vriend van de Bruidegom”, aldus ds. Molenaar: de Heere Jezus. Hij wees op Hem: „Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!”

Het was de wens van ds. Breugem dat bij zijn graf Psalm 103:8 en 9 gezongen zou worden.

Ds. Breugem overleed op 26 december op 94-jarige leeftijd.