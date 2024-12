Pieter Marius Breugem werd geboren op 8 januari 1930 te Kethel. Hij studeerde eerst geschiedenis. Daarna volgde in 1956 in Utrecht zijn theologische studie en werd hij in 1961 hervormd predikant te Achterberg.

Vanaf 1966 diende hij de hervormde gemeente in Barneveld, tot zijn emeritaat in 1995. Bij zijn afscheid werd ds. Breugem benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De begrafenis zal dinsdag plaatsvinden in Barneveld.