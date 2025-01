In het centrum van New Orleans reed een man in op mensen die het nieuwe jaar vierden. De dader kwam om het leven bij een vuurgevecht met de politie. De aanslag vond plaats in Bourbon Street, in een onder toeristen populair stadsdeel, het French Quarter. Bij de aanslag raakten volgens Amerikaanse media ook 35 mensen gewond.

De door de politie doodgeschoten verdachte is geïdentificeerd als de 42-jarige Shamsud-Din Jabbar. Volgens de FBI was hij een Amerikaanse staatsburger die in Texas woonde en jarenlang in het Amerikaanse leger diende. Daar was hij onder meer werkzaam als IT-specialist. Ook werd hij één keer uitgezonden naar Afghanistan, bericht CNN.

De FBI meldt verder dat een vlag van terreurorganisatie Islamitische Staat is aangetroffen in het voertuig waarmee de man moedwillig op mensen inreed. Daarnaast lagen in het voertuig ook wapens en een mogelijk explosief. Op de plek van de aanval zijn ook andere mogelijke explosieven gevonden.

De politie en de FBI zijn op zoek naar mogelijke handlangers van de doodgeschoten verdachte. „Wij geloven niet dat Jabbar als enige verantwoordelijk was”, aldus de FBI.