Op beelden is te zien dat het gaat om een Tesla Cybertruck. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Hetzelfde geldt voor de identiteit van de inzittende.

Donald Trump is gedeeltelijk eigenaar van de goudkleurige toren waarin het hotel is gevestigd. Tesla is het bedrijf van Elon Musk, een vooraanstaande bondgenoot van de aankomende president.

Eric Trump, de zoon van Donald Trump, heeft de brand bevestigd op X. Hij benadrukt dat de veiligheid van gasten „onze topprioriteit is” en bedankt in het bericht de brandweer en politie voor hun snelle en professionele reactie.