Geen agressie tegen brandweer Overijssel, wel veel uitrukken

Volgens de Veiligheidsregio IJsselland waren er veel kleine brandjes die vrij snel onder controle waren, met name in Zwolle en Deventer. In Twente waren er twee woningbranden in Hengelo, waarbij iemand lichtgewond raakte, en in Oldenzaal was er brand bij twee auto’s en een carport. In Vroomshoop brak brand uit in een schuur en in Den Ham was er een brand in een garage en een bijkeuken.